POR LOS SUELOS INSTALACIONES DEL ESTADIO DE FÚTBOL DE CABORCA

Sin cabeza para solucionar problemas en el deporte de Caborca, siempre estuvieron, según ellos están trabajando por el deporte sabiendo bien que nunca fue así si no todo lo contrario estuvieron trabajando para sus bolsas.

Durante el encuentro entre Héroes vs Xolos el pasado sábado que porciento enhorabuena a los Héroes que continúan peleando por un milagro de aspirar a liguilla, nos percatamos de las malas condiciones en las que se encuentran los vestidores, sin ventanas, sin agua, termitas que se ven por las paredes los hongos que salen por la humedad en los techos, pero no pasa nada el maravilloso Instituto Municipal del Deporte de Caborca dirigido por Joel Díaz y compañía está trabajando duro y eficaz y con todas la ganas del mundo para que el deporte en Caborca sea de lo mejor, no pueden o tienen con que terminar el campo sintético que se encuentra en la unidad deportiva Eduardo Gómez van a remodelar el estadio de futbol o ya de perdida no lo remodelen píntenlo para que se vea bonito, que los equipos de tercera que vienen a jugar no se lleven una mala impresión de esta instalación.

Los equipos de visita se tienen que quedar afuera del vestidor cuando se termina el primer tiempo porque ni luz tiene el vestidor de la visita, vale más que no digamos mas porque no terminaremos de decir todo lo que está en mal estado en el inmueble.