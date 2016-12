POR CONTINUAR LLENADO SUS BOLSAS DE DINERO IMD, TERMINA DE DARLE EN “LA MADRE” AL ESTADIO FIDENCIO HERNANDEZ

Por: Víctor M. Gastélum

Por el amor al arte pero de llenarse sus bolsas de dinero con negocios deportivos, Joel Díaz y Alejandro Montelongo le han terminado de partir en toda “la madre” al campo del Estadio de futbol Fidencio Hernández, después de que la temporada de tercera división llegara a su final para el conjunto de Héroes ya no pensaron en continuar con el mantenimiento del zacate de este inmueble, ahora solo los encuentros que están realizándose dentro de este son los de la maravillosa, fabulosa y espectacular liga del “Jando Montelongo”, la cual es para el bien económico de esta encantadora persona.

¿Qué cuesta una regada de pérdida una vez a la semana? Nomas falta que digan que no pueden regar porque no tiene con que no dudaría ni un instante de que se hallan volado ya los tubos con lo que se riega el zacate que estaba muy bonito antes de que Montelongo obtuviera ese poder que le dejo Joel, por una vez en sus vidas recapaciten pero no lo creo como ya van de salida lo único que están buscando es cómo seguir robando dinero.

Dicha liga está formulada para generarles dinero tanto al Joel Díaz y al Montelongo, pero dejando a un lado ese asunto nos enfocamos mas en lo que de verdad importa el campo de juego del Fidencio Hernández aunque usted no lo crea está totalmente quemado el zacate ya se ve todo amarillo, huecos de tierra por todos lados y por si esto fuera poco está lleno de espinas por cualquier lado, sin que les importe el mantenimientos de este solo siguen metiendo encuentros, no tendrán un poco de cabeza o ya de plano ya no les dio para mas la rata de la cabeza, ser Director del deporte y Coordinador de futbol de Caborca no es para hacer negocios para su bien si no todo lo contrario es trabajar por el bien del deporte estar pendientes que sus deportistas tengan dignos espacios en donde realizar sus actividades pero como lo decimos es Joel que se puede esperar de el por supuesto que nada bueno de él se esperan solo cosas como fregar dinero e ir y parar su “bella cara” en los eventos y decir que el está apoyando y el mismo discurso de siempre pero ya lo bueno que le queda ya poco tiempo para que lo saquen de ahí como saca el a todo el que le pide apoyo con una patada.