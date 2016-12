FRAUDE TOTAL PASTO SINTÉTICO EN UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ

¿NO TENDRÁN UN POCO DE VERGÜENZA NUESTRAS AUTORIDADES DEPORTIVAS?

Por: Víctor M. Gastélum

Para Diciembre ya estará listo para que puedan pisarlo los futbolistas de Caborca será con pasto artificial de primera calidad, eso es lo que comentaban varios empleados del mismo Instituto del Deporte de Caborca y como no queriendo la cosa se hacían patos y apenas hace una semana después de casi cinco meses quedo “listo” el campo de zacate artificial que según nuestro flamante y distinguido IMD estaría listo a finales de Diciembre del 2014.

Debido a que se encuentra el periodo electoral de dieron rápidamente a la tarea de terminarlo para que vea la gente que acude a la unidad deportiva Eduardo Gómez que tienen palabra y que cumplen cada compromiso en la fecha que dicen que se entregaran, quisiera pensar que en esta ocasión no fue por culpa del Joel Díaz pero sin dudarlo un solo momento no metería la manos al fuego por él ni mucho menos pondría al teclado de mi computadora a que escriba maravillas de él.

Dándole gane a la lana que les autorizaron para la construcción de este campo ya no supieron como terminarlo y rápidamente solo pusieron los tapetes del sintético poniéndole unos clavitos por ahí y otros por acá para que se viera chilo pues que de verdad está puesto como debe ser.

Lleno de bordos por cualquier parte del campo con el solo hecho de ver las líneas blancas se mira como no está plano como debe ser, no tiene declive para ningún lado bueno la obra si tubo y buen declive para la bolsita del Joel Díaz, el pasto es de muy mala calidad luego luego se ve que es de ese zacate que usan en los hogares para decorar algún espacio, suelto por los lados si usted lo pisa y lo tienta con la mano o agarra un poco de sintético se podrá dar cuenta que lo puede levanta con la misma mano porque no está puesto como debe ser, ahí quiero verlos que anden tumbando la guarnición que le colocaron a todo el rededor pues con la primera lluvia que caiga ese campo se echara a perder y si no es que hasta agarra viada como barquito de papel que hace uno cuando termina de llover, pero bueno en fin lo único bueno de esto es que este distinguido Director del Deporte el honorable Joel Díaz ya está a punto de sacarle punta para no volverlo a ver como Autoridad deportiva.