CABORCA PODRÍA NO PARTICIPAR ESTA TEMPORADA GRACIAS A LAS TRANZAS DEL AYUNTAMIENTO, DICEN QUE NO TIENE DINERO PARA PAGAR PARTICIPACIÓN

Por: Víctor M. Gastélum

“Por cuestiones del presupuesto del Ayuntamiento, dueño de la franquicia, hay una posibilidad muy alta de que no se participe esta temporada”, esto fue declarado mediante el facebook oficial del conjunto de Héroes de Caborca el día de ayer por la tarde.

Pavimentaciones para la fregada, nos dejaron sin béisbol profesional que según no tenían dinero para mantenerlo y ahora nos salen con la dicha sorpresa que nos quieren dejar sin fútbol profesional, solo nos queda decirles públicamente “MUCHAS GRACIAS PANCHITO Y COMPAÑÍA POR DEJARNOS SIN FÚTBOL CON ESTO ESTAS DEMOSTRANDO QUE NO TE INTERESA NADA MAS QUE ESTAR ROBANDO DINERO”, este equipo era una buena motivación para los jóvenes de Caborca que son amantes del fútbol y siempre sueñan en jugar al nivel profesional, pero sobre todo lo más lamentable es que a Francisco Jiménez no le intereso ya la juventud de Caborca mucho menos al famoso Joel Díaz quien por ahí se dice que tiene una bodeguita llega de material deportivo el cual esta puesto a la venta.

Desgraciadamente hoy el equipo de Héroes podría estar desapareciendo por varios irregularidades que presentaron Patronato y Ayuntamiento durante siempre, los jóvenes quienes conforman la plantilla de jugadores han expresado que ellos están dispuestos a continuar con este proyecto aunque no se cuente con dinero para iniciar.

El verdadero problema por el cual esta noticia de dio a conocer fue debido a que el pasado ultimo del mes de junio se tenía que pagar $35,000.00 pesos de la participación, después de ese día se tendrían que pagar $45,000.00 pesos de participación pero nuestro flamante ayuntamiento dijo que no cuenta con este dinero para aportarlo a la federación de fútbol ¿Creen ustedes que de verdad esta administración no cuente con esa cantidad para pagarla?

Pero lo más seguro es que están esperando a que Karina García Presidenta electa llegue al rescate de este problema, pero esa no es la solución pues todos saben que ella tiene responsabilidad con este equipo hasta el mes de Septiembre cuando ya tome posesión, ahí esperamos nomas que estos jóvenes no lleguen a iniciar por malos pasos sus vidas debido a que no tienen como continuar con sus sueños de ser un futbolista profesional.